Pörssiuutiset

Kommentti: Fortum ostaa itselleen nipun saastuttavia hiilivoimaloita – onko edessä Vattenfallin tie?

Fortum saa

Myös Fortumin

alaisuuteensa runsaasti hiilivoimaa, joka ei oikein tunnu sopivan ympäristöystävällisyyttään korostaneen valtionyhtiön julkisuuskuvaan.Fortum ei kuitenkaan ole ainoa pohjoismainen energiayhtiö Saksan markkinoilla. Ruotsalainen valtionyhtiö Vattenfall on häärinyt Saksassa jo paljon aikaisemmin eli 1990-luvulta asti. Yhtiö oli vuosituhannen alussa Saksan kolmanneksi suurin sähköntuottaja.Kun Vattenfall Pohjoismaissa tunnetaan lähinnä vesivoiman tuotannostaan, oli se Saksassa aikaisemmin tunnettu hiilivoimaloiden pyörittäjänä. Vattenfall oli tietoinen hiilivoiman synkästä tulevaisuudesta ja sai sijoituksistaan paljon kritiikkiä.Yhtiö myi Saksan ruskohiilitoiminnan vuonna 2016 tšekkiläiselle EPH-energiakonsernille ja sen kumppanille PPF Investmentsille. Tämän 2,2 miljardia euroa tappiollisen jättikaupan jälkeen Vattenfall on luopumassa myös kivihiilestä.on tulevaisuudessa päätettävä, ryhtyykö se uusimaan taikka sulkemaan Uniperin saastuttavia hiilivoimaloita, vai myykö se ne jollekulle ulkopuoliselle. Aiemmin Fortum on voinut vedota siihen, ettei sillä ole määräysvaltaa Uniperissa. Jos myyntiin päädytään, siitä ei ole välttämättä odotettavissa suuria voittoja.Suomalaisten veronmaksajien vastuuta pienentää ehkä se, että Vattenfall on Ruotsin valtion omistama yhtiö. Suomen valtio omistaa Fortumista vain reilut 50 prosenttia.