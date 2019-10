Pörssiuutiset

Relais Groupin osakkeen merkintähinnaksi 7,40 euroa 4.10. 13:22

Relais Group ilmoitti viikko sitten suunnittelevansa listautumista Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle.

Ajoneuvojen sähkövaruste- ja varaosaliiketoimintaa kehittävä maahantuoja ja tukkuliike Relais Group ilmoitti suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnaksi 7,40 euroa osakkeelta. Henkilöstöannissa merkintähinta on 6,67 euroa osakkeelta.



Relais tavoittelee suunnittelemassaan listautumisannissa uusien osakkeiden liikkeeseen laskulla noin 20 miljoonan euron bruttovaroja ilman kuluja. Yhtiön koko osakekannan arvostus on instituutio- ja yleisöannin merkintähinnalla noin 100 miljoonaa euroa ennen annista saatavia varoja.



Listautumisannin merkintäaika alkaa ensi maanantaina 7. lokakuuta. Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin pörssin First North -markkinapaikalla arviolta 17. lokakuuta.