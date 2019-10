Pörssiuutiset

Lasiteknologiayhtiö Glaston aloittaa yt:t Suomessa – 20 työpaikkaa uhattuna

Sopeuttamistoimenpiteet koskevat kaikkia Glaston-segmentin Suomen yhtiöitä. Neuvottelujen piiriin kuuluvat mahdolliset irtisanomiset sekä lomautukset.Glastonin arvion mukaan neuvottelut voivat johtaa noin 20 henkilön irtisanomiseen. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa noin 2 miljoonan euron säästöt yllämainittujen ja muiden kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden myötä, Glaston kertoo tiedotteessaan.– Glaston-segmentin lämpökäsittelykoneiden kysyntä on ollut heikkoa loppukesän aikana. Yhtiön alustavien laskelmien mukaan Heat Treatment Technologies -tuotealueen kolmannen neljänneksen tilauskertymä on odotuksia alhaisempi ja noin 20 prosenttia edellisvuoden vastaavaa kautta heikompi, tiedotteessa sanotaan.Eristyslasikoneiden kysyntä on Glastonin mukaan jatkunut vahvana ja myös huoltopalvelujen kysyntä on säilynyt hyvällä tasolla.Sopeuttamistoimenpiteiden, muiden tulosta parantavien toimenpiteiden sekä Bystronic glass -integraation suunniteltua nopeamman etenemisen myötä, Glaston säilyttää kuluvan vuoden tulosohjeistuksen ennallaan. Glaston-segmentin koko vuoden tulos painottuu neljännelle neljännekselle.Glaston-segmentin Suomen yksiköissä työskenteli kesäkuun lopussa 208 henkilöä. Yhtiö arvioi saavansa yt-neuvottelut päätökseen marraskuun loppuun mennessä.