Saksa pohtii hätälainaa Thomas Cookin tytäryhtiölle Condorille

23.9. 14:28

Vuonna 2017 Saksa antoi vastaavankaltaisen lainan halpalentäjä Air Berlinille, jonka ostamista Lufthansa tuolloin oli harkitsemassa.

Saksan liittohallituksen pohdittavana on pyyntö hätärahoituksesta lomalentoyhtiö Condor Flugdienstille, joka on konkurssiin ajautuneen Thomas Cookin tytäryhtiö.



Condor on pyytänyt liittovaltiolta siltarahoitusta toimintansa turvaamiseksi. Vuonna 2017 Saksa antoi vastaavankaltaisen lainan halpalentäjä Air Berlinille, jonka ostamista Lufthansa tuolloin oli harkitsemassa. Aiemmin tänä vuonna Lufthansa tarjoutui ostamaan Condorin, mutta kesäkuussa arveli tarjouksen tarjouksen todennäköisesti tulevan hylätyksi.



Lufthansa ei kommentoinut uutistoimisto Bloombergille Thomas Cookin konkurssia. Saksan talousministeriö kertoo sähköpostitse antamassaan vastauksessa, että liittohallitus tutustuu sille esitettyyn pyyntöön rahoituksesta.