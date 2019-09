Pörssiuutiset

Wärtsilä: tulosvaroitus!

Merimoottoreita ja voimaloita valmistava Wärtsilä varoittaa kuluvan vuoden tuloksensa jäävän odotettua alhaisemmaksi.

Wärtsilä arvioi nyt koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen olevan noin 100 miljoonaa euroa viimevuotista alempi. Tämä on 150 miljoonaa euroa odotuksia heikompi, Wärtsilä sanoo tiedotteessaan. Muutoksen taustalla ovat Marine-liiketoiminnan kaasuratkaisujen ja Energy-liiketoiminnan projektit.



Jo puolivuosikatsauksessaan Wärtsilä ennakoi sekä Marine- että Energy-liiketoiminnan kysynnän olevan vaimeaa. Kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymä on kuitenkin yhtiön mukaan ollut odotettuakin heikompi.



Wärstilä sanoo tarkentavansa tietoja, kun kolmannen vuosineljänneksen tulos on julkaistu.