Pörssiuutiset

UPM aikoo sulkea paperikoneen Raumalla – yt:t käyntiin, vähennystarve 179 henkilöä

UPM perustelee toimia kannattavuuden ylläpitämisellä ja tuotantokapasiteetin sopeuttamisella graafisen paperin kysynnän rakenteelliseen laskuun. Suunnitelmien toteutuminen tarkoittaisi, että UPM:n aikakausilehtipaperin kapasiteetti pienentyisi 265 000 tonnilla ja sanomalehtipaperikapasiteetti 240 000 tonnilla.UPM:n mukaan Rauman ja Chapellen paperikoneet ovat kustannustehokkuudeltaan sen heikoimpia.Osana paperikone kahden sulkemista Raumalla aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut, joissa arvioitu henkilöstön vähennystarve on 179 työntekijää. Paperikone on tarkoitus sulkea vuoden loppuun mennessä.Chapellen osalta UPM aloittaa tarjouksien pyytämisen.Jos varteenotettavaa tarjousta ei saada vuoden 2020 tammikuun puoliväliin mennessä, yhtiö aloittaa prosessin tehtaan sulkemista varten alkaa samalla, kun ostajan etsiminen jatkuu.Hanke on tarkoitus saada päätökseen ensi vuoden toisen neljänneksen loppuun mennessä.Suunnitelmien toteutuminen aiheuttaa vertailukelpoiseen tulokseen vaikuttavia uudelleenjärjestelykuluja 33 miljoonaa euroa, jotka yhtiö kirjaa tämän vuoden kolmannelle neljännekselle.Suunnitelmien odotetaan kuitenkin tuovan noin 20 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.Kulut johtuvat pääosin Rauman paperikoneen sulkemisesta.