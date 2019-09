Pörssiuutiset

Pääomasijoittaja EQT aikoo listautua Tukholman pörssiin – omistaa Mustin ja Mirrin ja Touhulan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsalainen pääomasijoittaja EQT aikoo listautua loppuvuonna Tukholman pörssiin. Yhtiö kertoi asiasta tänään lehdistötiedotteessa, jonka mukaan listautumisella on tarkoitus lisätä taloudellista liikkumavaraa ja varautua tulevaisuuden investointeihin.EQT:n mukaan listautumisen yhteydessä lasketaan liikkeeseen uusia osakkeita ja myös vanhat omistajat myyvät osakeomistuksiaan. Osakeannin suuruus on vähintään 500 miljoonaa euroa.Wallenbergien suvun sijoitusyhtiö Investor on EQT suurin yksittäinen omistaja. Investor omistaa 23 prosenttia EQT:sta.Uutistoimisto Bloombergin lähteiden mukaan EQT:n markkina-arvo voi kohota neljään miljardiin euroon. Listautumisesta voi tulla suurin Euroopan pääomasijoitusalalla sitten 3i:n osakemyynnin vuonna 1994.EQT on sijoittanut myös suomalaisiin yrityksiin. Sijoituksiin kuuluvat lemmikkieläinketju Musti ja Mirri sekä varhaiskasvatukseen erikoistunut päiväkotiketju Touhula.