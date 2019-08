Coronaria julkisti pakollisen ostotarjouksen Silmäaseman osakkeista

Pörssiuutiset

Terveydenhoitoyhtiö Coronaria on julkistanut pakollisen ostotarjouksen optikko- ja silmälääkäriketju Silmäaseman osakkeista.Coronarian omistus Silmäasemasta on elokuussa tehtyjen kauppojen jälkeen noussut 32 prosenttiin, minkä seurauksena sille on syntynyt velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous lopuista osakkeista.Coronarian käteistarjous on 6,00 euroa osakkeelta, mikä yhtiön mukaan vastaa 7,5 prosentin preemiota Silmäaseman päätöskurssiin viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä.Tarjousaika alkaa 5. syyskuuta ja päättyy 26. syyskuuta.Coronaria kertoo rahoittavansa tarjouksen olemassa olevien kassavarojen ja käyttämättömien myönnettyjen luottojärjestelyiden yhdistelmällä.