Sampo osti osuuden Bank Norwegianin emoyhtiöstä

19.8. 12:12

Kaupan toteutuessa Sampo omistaa 6,3 prosenttia Norwegian Finansin osakkeista.

Vakuutuskonserni Sampo on yhdessä Nordic Capital -sijoitusyhtiön kanssa ostanut yhteensä 17,47 prosentin osuuden Norwegian Finans Holdingista, Sampo kertoo sijoittajasivuillaan. Norjalaisyhtiö on Bank Norwegianin emoyhtiö.



Yhtiöt ovat sopineet maksavansa 68 Norjan kruunua jokaisesta emoyhtiön osakkeesta, mikä nostaa kauppahinnan yhteensä 2218 miljoonaan kruunuun eli noin 222 miljoonaan euroon.



Kauppa toteutetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen, 9,97 prosentin osuus on tarkoitus hankkia kuluvan kuun 26. päivä ja loput Norjan finanssivalvonnan hyväksynnän jälkeen.