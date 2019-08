Pörssiuutiset

Tekninen vika viivästytti kaupankäynnin alkua Lontoon pörssissä

Tekninen vika viivästytti merkittävien osakkeiden kaupankäynnin alkua Lontoon pörssissä puolitoista tuntia.

Lontoon pörssissä kaupankäynti on palautunut normaaliksi aamun teknisen vian jälkeen.



Kaupankäynnin aloittaminen FTSE 100- ja FTSE 250 -listan osakkeilla viivästyi puolitoista tuntia tarkemmin määrittelemättömän vian vuoksi.



Kyseessä on jo toinen vastaava kerta runsaaseen vuoteen.



Juttua päivitetty 16.8. kello 12.10. Kaupankäynti on palautunut normaaliksi.