Pörssiuutiset

Tekninen vika Lontoon pörssissä – kaupankäynnin aloitus merkittävimmillä osakkeilla viivästynyt

Tekninen vika Lontoon pörssissä – kaupankäynnin aloitus merkittävimmillä osakkeilla viivästynyt 16.8. 10:48

Viivästyminen koskee FTSE 100- ja FTSE 250 -indeksien osakkeita.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupankäynnin aloittaminen Lontoon pörssin merkittävimmillä osakkeilla on viivästynyt teknisen vian vuoksi. Kyseessä on toinen kerta runsaaseen vuoteen.



Kaupankäynti on viivästynyt FTSE 100- ja FTSE 250 -indeksin osakkeilla. Muutoin kaupankäynti sujuu normaalisti.



Vielä ei tiedetä, milloin kaupankäynti FTSE 100- ja 250-indeksin osakkeilla pääsee alkamaan.