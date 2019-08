Pörssiuutiset

Coronaria tekee pakollisen ostotarjouksen Silmäasemasta – omistusosuus ylitti 30 prosenttia

16.8. 10:00

Coronarian omistusosuus Silmäasemasta on ylittänyt 30 prosenttia, minkä vuoksi sen on tehtävä ostotarjous koko yhtiöstä.

Suomalaisen terveyspalveluyhtiö Coronarian omistusosuus optikko- ja silmäsairaalaketju Silmäasemasta on ylittänyt 30 prosenttia, mikä velvoittaa Coronairaa tekemään pakollisen ostotarjouksen Silmäasemasta.



Coronaria kertoo tiedotteessaan, että sen eilen ja tänään tekmien osakekauppojen jälkeen omistus silmäasemasta nousee 32,4 prosenttiin. Kyseisiä kauppoja ennen Coronarian osuus oli 22,43 prosenttia Silmäasemasta.



Coronaria on Silmäaseman suurin osakkeenomistaja.



Helsingin pörssi on laittanut Silmäaseman osakkeen tarkkailulistalle.