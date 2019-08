Pörssiuutiset

USA:n 30-vuotisen lainan korko ensi kertaa alle 2 prosentin

Yhdysvaltojen valtionlainojen korot ovat jatkaneet torstaina laskussa. Alamäki on hieman loiventunut keskiviikon kovasta pudotuksesta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/taloussanomat/porssiuutiset/art-2000006204810.html