Pörssiuutiset

Keskon autoyhtiöt aloittavat yt-neuvottelut jopa 190 henkilön vähentämiseksi

Markkinatilanne on olennaisesti heikentynyt, yhtiöt perustelevat tiedotteessaan.

