Pörssiuutiset

Hongkong perui kaikki lennot – iski luksusmerkkien osakkeisiin

Luksusmerkkien osakkeet ovat tänään olleet laskussa, ja osasyy siihen on Hongkongin-lentojen peruuntuminen. Hongkong on tärkeä luksustuotteiden markkina-alue.

Hongkongin lentoasema on perunut kaikki tälle päivälle suunnitellut lennot mielenosoittajien tukkiessa pääterminaalia neljättä päivää peräkkäin.Tuhannet mielenosoittajat ovat kokoontuneet lähtöterminaaliin istumamielenosoitukseen, jonka oli alunperin määrä kestää kolme päivää.Vielä ei ole selvää, kuinka monta lentoa peruutus koskee. Lentoasema on aiemmin sanonut avaavansa liikenteen mahdollisimman nopeasti.LVMH:n, Richemontin, Burberryn ja muiden eurooppalaisten luksusmerkkien osakkeet ovat tänään vajonneet.Muun muassa Lous Vuittonin, Diorin ja konjakkimerkki Hennesyn omistavan LVMH:n osakekurssi oli 2,7 prosentin laskussa noin kello 14 Suomen aikaa Pariisin pörssissä.Burberry oli Lontoossa puolestaan 2,6 prosentin alamäessä ja Hugo Boss 2,4 prosentin laskussa Frankfurtissa.Syynä tähän on osittain Hongkongin tärkeys luksustuotteiden markkina-alueena. Kaupunki vastaa noin viittä prosenttia teollisuusalan kokonaismyynnistä ja alan liiketoiminta Hongkongissa on UBS-pankin tutkimuksen mukaan keskimääräistä voittoisampaa.Luksusmerkkien lisäksi lentokentillä toimivan taxfree-kauppias Dufryn osake oli pakittanut 2,6 prosenttia.