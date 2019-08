Pörssiuutiset

Raute aloitti yt-neuvottelut lomautuksista tehtaallaan Nastolassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sahateollisuuden laitteita valmistava Raute on aloittanut yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut toimenpiteistä, joilla yhtiön Nastolan tehtaan toimintoja sopeutetaan tilauskannan alenemiseen ja siitä johtuvaan tuotannolliseen ja taloudelliseen tilanteeseen.Neuvottelujen piirissä olevan henkilöstön määrä on Rauten tiedotteen mukaan yhteensä 157 henkilöä. Yhtiön arvion mukaan nyt käynnistetyt neuvottelut koskevat enintään 90 päivän lomautuksia. Keskimääräinen lomautettavan henkilöstön määrä on arvion mukaan noin 30. Yhtiön arvion mukaan irtisanomisia ei tarvita.Raute tiedotti eilen saaneensa sitovan tilauksen venäläisen asiakkaan suunnitteleman koivuvaneritehtaan tuotantoprosessin koneiden suunnittelusta.Raute arvioi, että tilattu suunnittelutyö johtaa itse tuotantokoneiden tilaukseen tulevan parin kuukauden aikana.– Saadun suunnittelutilauksen johdosta Rauten suunnittelutoiminnoissa ei ole tarvetta sopeutustoimenpiteille, mutta ennakoitu konetilaus ei ehdi ajallisesti täyttämään koko Nastolan tehtaan kapasiteettia, tiedotteessa sanotaan.Yt-neuvottelut eivät Rauten mukaan indikoi muutosta aikaisemmin ilmoitettuihin näkymiin kuluvalle vuodelle. Yhtiö on arvioinut, että liikevaihto laskee ja liiketulos heikkenee viime vuodesta.