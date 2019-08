Pörssiuutiset

Sampo jakaa ylimääräisen osingon Nordean osakkeina

Vakuutuskonserni Sammon hallitus on tänään päättänyt ylimääräisen osingon jakamisesta osakkuusyhtiö Nordean osakkeiden muodossa.Jokainen Sammon osakkeenomistaja saa yhden Nordea-osakkeen kymmentä omistamaansa Sampo-osaketta kohti. Osakkeiden jakosuhteesta johtuvien Nordea-osakkeiden murto-osia ei jaeta osakkeina, vaan vastaava määrä hyvitetään osakkeenomistajille käteisenä.Sammon tiedotteen mukaan sen omistusosuus Nordeassa laskee ylimääräisen osingonjaon seurauksena alle 20 prosenttiin. Tästä johtuen konsernin vakavaraisuus lasketaan tulevaisuudessa vain Solvenssi II -sääntöjen mukaisesti ja Nordea-omistusta käsitellään tavallisena osakesijoituksena.Sampo-konsernin Solvenssi II:n mukainen vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 137 prosenttia. Ylimääräinen osinko huomioiden vakavaraisuussuhde olisi ollut samaan aikaan noin 170 prosenttia.Konglomeraattisäännöstön (FICO) mukaisesta vakavaraisuuslaskennasta luopuminen on ehdollinen Finanssivalvonnan hyväksynnälle. Sampo odottaa saavansa hyväksynnän ennen tammi–syyskuun osavuosiraportin julkaisua. Nordean käsittely osakkuusyhtiönä Sammon konsernitilinpäätöksessä jatkuu ennallaan.Ylimääräinen osinko irtoaa huomenna torstaina ja osakeosingon maksupäivä on maanantaina 12. elokuuta. Käteishyvitys maksetaan 16. elokuuta.Osakeosinkoa verotetaan Suomessa kuten käteisosinkoakin. Sampo maksaa osakeosingosta aiheutuvan 1,6 prosentin varainsiirtoveron osakkeenomistajien puolesta.