Pörssiuutiset

Kauppasodan kiihtyminen painaa osakekursseja 5.8. 11:05

Helsingin pörssi avautui miinukselle.

Helsingin pörssi on aloittanut viikon laskuun ja seurannut Aasian pörssejä. Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan kiihtyminen on tänään painanut kursseja ympäri maailman.



Muutkin Euroopan pörssit olivat pääosin laskussa, ja laaja Stoxx 600 -indeksi oli aamulla pudonnut 1,0 prosenttia.



Helsingissä OMXH-yleisindeksi oli luisunut 1,4 prosenttia 9013,78 pisteeseen, kun vaihdetuimpien osakkeiden OMXH25-indeksi oli laskenut 1,6 prosenttia.



Aasian osakekurssit ovat tänään olleet laskussa Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasuhteiden kiristyessä. Uutistoimisto Bloomberg raportoi, että Kiinan hallitus on pyytänyt valtion ohjaamia yhtiötä lopettamaan yhdysvaltalaisten maataloustuotteiden tuonnin.