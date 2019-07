Pörssiuutiset

Jan Hurrin kommentti: Velkojen määrästä ja velkarajoista on syntynyt myrkyllinen yhdistelmä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EKP valmistee uusia elvytystoimia

Raharuiskeet eivät yksin riitä

Velkaiset valtiot ovat ahtaalla

Ristiriita lisää taantuman riskiä