Pörssiuutiset

Kommentti: Yhä matalammat korot olisivat kehno talousenne

Nolla prosenttia on uusi normaali

Keskuspankkien kilpakevennyksiä

Omatekoinen uskottavuusongelma

Euroalueen markkinakorot ovat nollan prosentin tuntumassa ja alimmillaan sitäkin matalammissa miinuslukemissa. Silti euroalueen keskuspankki EKP on vihjaillut valmiudestaan ja ehkä aikeistaankin painaa korot vielä nykyistäkin matalammiksi.Finanssimarkkinoiden aina valppaat ja tulevaisuuteen kurottelevat toimijat pitävät jo melkoisen todennäköisenä, että EKP:n rahapolitiikan "normalisointi" on tältä erää ohi, ja että seuraava käänne on kohti uusia kevennyksiä eikä kiristyksiä.Jos EKP toimii edes suurin piirtein niin kuin se on vihjaillut ja markkinat olettavat, päättyvät tämänkertaiset rahapolitiikan kiristykset ennen kuin pääsivät kunnolla edes alkuun.Viimeksi EKP on nostanut korkojaan vuonna 2011, mutta sen jälkeen ainoa suunta on ollut alas. Nykyisellään keskuspankin perusrahoitusoperaatioiden korko on nolla prosenttia ja pankkien keskuspankkitalletuksille maksettava talletuskorko on -0,4 prosenttia eli negatiivinen.Kun rahapolitiikan vaikutuksiin lasketaan mukaan ohjauskoron lisäksi muutkin EKP:n viime vuosina toteen panemat ja kaiken aikaa talouteen vaikuttavat rahaelvytyksen toimet, koittaa käänne kohti uusia kevennyksiä noin viiden tai kuuden prosentin miinuskorkoja vastaavissa rahoitusoloissa.Vastaavaa ei ole milloinkaan aiemmin nähty eikä koettu, joten meneillään on sananmukaisestu ennenkokematon raha- ja talouskoe.Edes EKP ei tiedä, mitä tästä kokeesta seuraa.Kuka tahansa velallinen voi tulkita koronlaskunäkymät lupaavaksi enteeksi velanhoitokulujen huojennuksesta nykyistäkin keveämmiksi. Ja toki vanhojen velkojen hoitaminen halpeneekin, jos lainan viitekorko laskee ja jos lainaehdoissa on vielä tilaa laskulle.Samoin asuntoja, kiinteistöjä sekä pörssiosakkeita ja muunlaisia arvopapereita omistava voi pitää peukkua pystyssä hintojen nousun toivossa. Ainakin toistaiseksi rahapoliittiset elvytystoimet ovat pääosin ajaneet eri varallisuulajien hintoja yhä korkeammiksi.Mutta pohjimmiltaan EKP:n uusia rahapolitiikan elvytysaikeita selittää talouden heikkous eikä vahvuus. Siksi kyse on ennemmin huonosta kuin hienosta käänteestä.Yksi suoraviivainen ja kaunistelematon johtopäätös keskuspankin kevennysaikeista on, että EKP katsoo raskaasti velkaisen eurotalouden kymmenen viime vuoden kriisien jälkeen yhä liian heikoksi kestämään nollaa prosenttia korkeampia korkoja.Koko euroalueen talous on viime vuosina kasvanut mutta suhteellisen hitaasti ja epätasaisesti. Kokonaisuudessaan alueen talous on vasta hiljattain saavuttanut kymmenen vuoden kriisejä edeltäneet mittansa, mutta kriisiä edeltänyt kasvutrendi on vielä kaukana.Viime kuukausina euroalueen ja suurimpien euromaiden talousmittarit ovat tuottaneet enemmän pettymyksiä kuin ilon aiheita. Jopa Saksan teollisuustuotanto on supistunut kuin alueen talousmoottori yskähtelisi jonkinlaisen teollisen taantuman kourissa.Vientiriippuvaisen Saksan ja koko euroalueen talouskasvua ja -näkymiä ovat heikentäneet esimerkiksi kansainvälisen kaupan uudet esteet ja muidenkin suurten talouksien kasvuvaikeudet.Etenkin Yhdysvaltain talouskasvun heikkeneminen lisännee EKP:n huolia ja paineita rahapolitiikan keventämiseen.Epäsuoraa painetta syntyy Yhdysvaltain keskuspankin Fedin niin ikään jo esittämistä vihjeistä, että sekin aikoo piakkoin ryhtyä uusiin rahapolitiikan kevennyksiin. Kumpi ehtiikään ensin, EKP tai Fed, toinen seurannee pian perässä.EKP:llä on hyvät perusteet olettaa, että Fedin kaavailemat koronlaskut tai muunlaiset kevennystoimet ovat omiaan heikentämään Yhdysvaltain dollarin arvoa esimerkiksi suhteessa euroalueen euroon.Aivan yhtä hyvät perusteet Fedillä on ennakoida EKP:n aikeita ja varautua euron heikkenemiseen ja taalan vahvistumiseen – ja ryhtyä tarvittaviin vastatoimiin.Valuutan suhteellinen vahvistuminen olisi omiaan heikentämään talouden muutenkin heikkenevää kasvua. Samoin se olisi omiaan hidastamaan keskuspankkin muutoinkin liian heikkona pitämää inflaatiovauhtia.Todennäköisesti EKP:n rahapoliittista kevennysintoa varsinaisten talousperusteiden lisäksi kasvava huoli sen omasta maineesta ja uskottavuudesta.EKP on jo vuosien ajan yrittänyt ja luvannut kiihdyttää euroalueen inflaation vajaan kahden prosentin vuotuiseen tavoitevauhtiin siinä kuitenkaan onnistumatta.Euromaiden kuluttajahintojen vuosimuutokset ovat pitkän aikaa vaihdelleet keskimäärin yhden prosentin molemmin puolin, mikä useimpien kansalaisten arkikokemuksena lienee hyvin lähellä hintavakautta.Siksi onkin jokseenkin epäselvää, miksi kukaan talouden arkitodellisuudessa oikeasti elävä kuolevainen kaipaisi riesakseen elinkustannustensa alituista kohoamista.EKP:lle viime vuosien lähes sananmukainen hintavakaus ei kuitenkaan kelpaa, sillä sen tulkinta hintavakaudesta on lähempänä kahden kuin yhden tai edes puolentoista prosentin vuotuista inflaatiota.Keskuspankin uskottavuusongelma johtuukin ennemmin sen omasta ja kaiken aikaa mantran tavoin hokemasta hintavakaustulkinnasta kuin siitä, että euroalueen kuluttajahinnat olisivat oikeasti jotenkin holtittomassa epävakaustilassa.EKP:n mielikuva- ja uskottavuusongelmat ovat kuitenkin totta – ja siksi euroalueen raha- ja talouskokeet jatkuvat seuraavaksi taas uusilla rahapolitiikan kevennyksillä. Kävi miten kävi.