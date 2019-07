Pörssiuutiset

Kommentti: Joku on nyt väärässä – markkinat ennakoivat yhtä aikaa kasvua ja taantumaa

Taantumassa kurssien luulisi laskevan

Kaikki eivät voi olla oikeassa

Keskuspankit määräävät tahdin

Osakemarkkinat ovat alkuvuoden mittaan nousseet kautta maailman kuin meneillään olisi taas yksi keskimääräisen tai jopa keskimääräistä vahvemman kurssinousun vuosi.Ja kuin taloudenkin näkymät olisivat taas korjaantuneet kasvun vahvistumisen suuntaan.Alkuvuoden kurssikehityksen perusteella voisi jopa luulla, että maailman osakesijoittajien talousodotuksissa ei ole huolen häivää.Samaan aikaan toisaalla vallitsee kuitenkin tyystin toisenlainen tunnelma.Korot ovat kaikilla maailman keskeisillä velkakirjamarkkinoilla pysytelleet jopa historiallisen matalina ja monin paikoin jopa laskeneet entistäkin matalammiksi.Aivan kuin korkosijoittajien talousnäkymät olisivat heikentyneet entistäkin heikommiksi. Ja kuin maailman korkosijoittajien talousodotuksissa ei juuri muuta olisikaan kuin huolia huolien perään.Maailman talous on kuitenkin kaikille sijoittajille sama ja myös talouden tulevaisuus on kaikille yhteinen, joten odotustenkin luulisi yleensä olevan joten kuten yhteneväisiä.Nyt näin ei ole, sillä eri markkinamittareiden perusteella voi päätyä jyrkästi ristiriitaisiin tulevaisuuden odotuksiin.Ristiriita on niin suuri, että se herättää epäluuloa joko näiden mittareiden epävireestä, suuren luokan ylilyönneistä – tai jostakin talouttakin voimakkaammasta markkina-ajurista.Finanssimarkkinat ovat aina pyrkineet ennakoimaan tulevaa, ja monista muista eroavuuksista huolimatta tämä tulevaisuuteen kurottelu on yhteinen pyrkimys kaikille markkinoiden osa-alueille osakkeista korkoihin ja mitä muita niitä onkaan.Koska talouden tulevaisuuden suuri kuva on kaikille markkinoille ja sijoittajille sama, heijastelevat kurssimuutokset markkinoiden eri osa-alueilla yleensä enemmän tai vähemmän samantapaisia tulevaisuuden odotuksia ja niiden muutoksia.Jos eri markkinoilla toimivat sijoittajat veikkaisivat pääosin talouden tulevia käänteitä, ja jos veikkaukset menisivät enimmäkseen yksiin, olisi luontevaa odottaa osakekurssien ja korkojen nousevan ja laskevan enimmän aikaa rinta rinnan.Laskusuhdanteessa talouskasvu heikkenee, mutta niin heikkenevät myös pörssiyhtiöiden tulosnäkymät ja yleensä myös yleiset inflaatiopaineet. Niinpä osakekurssit ja korot laskevat tällaisissa oloissa usein samaan aikaan.Vastaavasti noususuhdanteessa talouskasvu vahvistuu niin kuin vahvistuvat usein myös pörssiyhtiöiden tulosnäkymät ja talouden inflaatiopaineet. Ja niin osakekurssit ja korot kohoavat tällaisissa oloissa usein rinta rinnan.Muutaman viime vuoden ajan osakekurssit ja korot kulkivat keskenään ja kasvukäyrien kanssa samaan suuntaan – ylös – maailman suurimman talouden mallimaassa Yhdysvalloissa.Euroalueellakin korot hivuttautuivat monin paikoin hieman entistä ylemmäs samaan aikaan kuin osakekurssit nousivat ja talous kasvoi.Viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alkupuoliskolla tämä järjestys näyttää järkkyneen.Osakekurssit laskivat suhteellisen tylysti Yhdysvalloissa viime vuoden lopulla ja useimmilla muilla markkinoilla koko viime vuoden ajan.Se oli pitkästä aikaa voimakkain kurssishokki, jota voi selittää vaikka talouskasvun ja kasvuodotusten sakkaamisella ja sillä, että Yhdysvalloissa korot silti yhä kohosivat.Tämän vuoden alkupuoliskon kuluessa osake,- korko- ja kasvukäyrät ovat kulkeneet mikä mihinkin suuntaan. Osakekurssit ovat pääosin nousseet, vaikka talouden kasvuvauhti on useimmissa maailman kolkissa hidastunut ja korot joko laskeneet tai ainakin lakanneet kohoamasta.Karkeasti ottaen näyttäisi, että korkojen lasku ja korkomarkkinoiden muut liikkeet olisivat melko hyvin sopusoinnussa talouskuvan ja -näkymien yleisen heikkenemisen kanssa.Osakemarkkinoiden aivan viime aikoihin jatkunutta kurssinousua on sen sijaan vaikeampi sovitella laskevien korkojen kanssa samaan talouden heikkenevään kokonaiskuvaan.Tämä ristiriita vihjaa, että ainakin tällaisten perinteisten ja sinänsä kieltämättä varsin kaavamaisten tulkintojen perusteella joiden kuiden veikkaukset ovat parhaillaan raskaasti pielessä.Mutta ristiriita ei kerro, ovatko osake- vai korkomarkkinat vai joku muu väärässä tai onko kukaan oikeassa.Tarjolla on tosin tyystin toisenkinlainen selitys, joka ei sekään paljasta, kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Mutta sen perusteella eri markkinoiden liikkeet eivät olekaan niin ristiriitaisia kuin päälle päin näyttää.Todennäköisesti eri markkinat ja useimmat markkinatoimijat edelleen parhaansa mukaan veikkaavat tulevaa. Mutta se näyttää muuttuneen, minkä lajin tulevaa.Sijoittajien huomio ja samalla veikkaukset näyttävät siirtyneen reaalitalouden suhdanteista keskuspankkien toimiin.Tämä huomion ja veikkausten keskittyminen keskuspankkien ja ennen kaikkea maailman vaikutusvaltaisimman keskuspankin, Yhdysvaltain Fedin, toimiin tarjoaa yhden luontevan selityksen osake- ja korkomarkkinoiden liikkeille.Yleisen markkinaoletuksen mukaan Fed ryhtyy seuraavaksi laskemaan korkojaan todennäköisesti jo tämän vuoden syyskaudella ja ryhtyy lisäksi muunlaisiin elvytystoimiin, jos talouden tai finanssimarkkinoiden tukeminen sellaisia vaatii.Samoin euroalueella yleinen markkinaveikkaus on, että myös euroalueen talouskasvun heikkeneminen yllyttää alueen keskuspankin EKP:n uusiin elvytystoimiin ennen ensimmäistäkään koron nostoa.Niin kauan kuin markkinat luottavat keskuspankkien tarvittaessa jopa rajattomaan taustatukeen, on johdonmukaista olettaa osakekurssien pitävän pintansa tai jopa nousevan ja korkojen pysyvän matalina tai jopa laskevan lisää.Toki tällaisissa toisenlaisissakin veikkauksissa on heikkoutensa. Esimerkiksi se, että mikään ei takaa keskuspankkiirien erehtymättömyyttä.