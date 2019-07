Pörssiuutiset

Accenturen yt-neuvottelut päätökseen – yksi irtisanotaan, 65 vapaaehtoisiin järjestelyihin

4.7. 13:45

Konsultointiyritys Accenture irtisanoo yhden työntekijän huhtikuussa alkaneiden yt-neuvotteluiden päätteeksi.

Sen lisäksi yritys kertoo sopineensa 65 työntekijän kanssa "henkilökohtaisista vapaaehtoisista järjestelyistä".



Yhtiö arvioi huhtikuussa vähennystarpeeksi enimmillään 200 työpaikkaa. Accenture perusteli yt-neuvotteluja toimintaympäristön nopealla muuttumisella Suomessa.



Yrityksellä on Suomessa toimipisteet Helsingissä ja Tampereella. Työntekijöitä niissä on noin 1 200.



Konserni toimii yli 120 maassa. Henkilöstöä on maailmanlaajuisesti 477 000.