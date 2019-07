Pörssiuutiset

Puumalaan rakennetaan Suomen suurin aurinkolämpöjärjestelmä

2.7. 11:33

Aurinkokeräimiä valmistava Savosolar on saanut Suur-Savon Sähköltä tilauksen aurinkolämpöjärjestelmästä Puumalaan.

Savosolar kertoo tiedotteessaan, että kaupan arvo on yli 170 000 euroa. Toimituksen on määrä tapahtua syksyllä.



Yhtiön mukaan Puumalaan toimitettavan järjestelmän keräinala on Suomen ensimmäinen yli 400 neliömetrin aurinkolämpöjärjestelmä.



Suur-Savon Sähkö rakentaa Puumalan kaukolämpöverkkoon ympäristöystävällisen aluelämpökeskuksen. Savosolarin keräinjärjestelmä tulee osaksi aurinkokeräin-lämpöpumppu-hybridijärjestelmä, joka tuottaa aluelämpökeskuksen energiaa, yhtiö kertoo.



Lämpöpumppuosuuden kokonaistoimittajana toimii hollolalainen Calefa.