Pörssiuutiset

Peliyhtiö Remedy vuoli rojalteilla 2,5 miljoonaa – hittipeli Alan Wake palasi Suomeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samassa yhteydessä Alan Wake -pelien julkaisuoikeudet palautuvat takaisin Remedylle, kertoo yhtiö tiedotteessaan.Yhtiön mukaan tuloilla ei ole merkittävää vaikutusta Remedyn koko vuoden tulokseen, koska yhtiö jatkaa investointeja uusien pelien kehitykseen. Näiden pelien menestyksellä on yhtiön mukaan kertaluontoisia tuloja suurempi vaikutus koko vuoden liikevaihtoon ja tulokseen.Remedyn viime vuoden liikevaihto oli 20,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,6 miljoonaa euroa.Yhtiö on aiemmin kertonut, että tämän vuoden tuloksen osalta jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdolla on suurempi painoarvo, koska ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta rasittavat vielä panostukset uusiin peleihin.Remedy on listattu Helsingin pörssin First North -kauppapaikalle.