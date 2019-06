Pörssiuutiset

YIT luopuu Moskovan alueen asuntorakentamisesta ja osasta muita Venäjän-toimintoja

YIT kertoo tiedotteessaan, että suunnitelma toteutetaan vaiheittain arviolta ensi vuoden loppuun mennessä.Yhtiön mukaan toiminta Moskovassa ja Moskovan alueella on ollut hyvin pääomaintensiivistä ja toimintaympäristö haastava.YIT rakentaa kaikki alueella meneillään olevat kohteet loppuun ja vastaa niiden luovutuksesta asiakkaille sekä jatkaa rakentamattomien kohteiden suunnittelua ja luvitusta.Lisäksi yhtiö on myös päättänyt lopettaa ulkopuolisille asiakkaille tehtävän urakointiliiketoiminnan kokonaan Venäjällä, myydä Donin Rostovissa sijaitsevat rakentamattomat tontit ja luopua asuntorakentamisesta alueella sekä luopua päällystysliiketoiminnasta Venäjällä joko alasajon tai myynnin kautta tämän vuoden loppuun mennessä.Yhtiön mukaan päätökset vähentävät merkittävästi pääomaa Venäjällä ja parantavat kannattavuutta strategian mukaisesti.Liiketoiminnoista ja tonteista luopuminen synnyttää arviolta 50 miljoonan euron positiivisen nettokassavirran vuosien 2019–2021 aikana, josta pääosa vuosina 2020–2021, yhtiö kertoo.Järjestelyiden vuoksi YIT tekee kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä 31 miljoonan euron kertaluontoisen alaskirjauksen alasajettavien liiketoimintojen tasearvoihin ja 9 miljoonan euron varauksen liiketoimintojen alasajamiseksi. Toimilla ei kuitenkaan ole vaikutusta kuluvan vuoden tulosohjeistukseen.YIT jatkaa ja kehittää edelleen asuntorakentamisen liiketoimintaa Pietarissa, Kazanissa, Jekaterinburgissa ja Tjumenissa. Näissä kaupungeissa liiketoiminta on yhtiön mukaan ollut läpi Venäjän taantuman kannattavaa.YIT ilmoitti viime syksynä tavoitteekseen pienentää Venäjälle sitoutunutta pääomaa edelleen noin 100 miljoonalla eurolla ja parantaa Venäjän liiketoiminnan kannattavuutta.