Suomen pitkä korko nollan tuntumassa – öljyn hinnanlasku vauhdittaa korkoluisua

Raakaöljyn hinta on laskenut touko–kesäkuussa voimakkaasti. Tämä vähentää talouksien inflaatiopaineita entisestään ja on osaltaan vauhdittanut pitkien viitekorkojen laskua.Suomen kymmenvuotisen viitelainan markkinatuotto lähestyy nollaa prosenttia ja Saksan on selkeästi nollaa matalammalla.Talouskasvun maailmanlaajuinen hidastuminen on, yhdessä Yhdysvaltojen toiminnan markkinoille aiheuttaman epävarmuuden kanssa, siirtänyt pääomia osakesijoituksista niitä varmempina pidettyihin korkosijoituksiin, etenkin valtioiden lainoihin. Tämä on laskenut lainojen markkinatuottoja koko kevään.Nyt raakaöljyn hinta on kääntynyt laskuun, mikä vauhdittaa korkoluisua. Raakaöljyn hinta heijastuu muihinkin energiahintoihin, ja laskiessaan se heijastuu kaikkiin talouksien tuotanto- ja kuljetuskustannuksiin.Halventuessaan öljy hillitsee kuluttajahintojen nousuvauhtia laajalla säteellä ja vaikuttaa voimakkaasti myös keskuspankkien rahapoliittisiin päätöksiin.Euroopan markkinoiden viitelaatu, Pohjanmeren Brent-raakaöljy, maksaa nyt lähes 55 dollaria tynnyriltä. Torstaina, ennen Persianlahdella tapahtunutta tankkereihin kohdistunutta hyökkäystä, hinta oli 53 euron tuntumassa.Viime kuussa Brent maksoi runsaat 62 dollaria ja vuosi sitten vajaat 65 dollaria. Viime vuoden toukokuun hinta oli runsaat 64 dollaria, joten toukokuun 1,2 prosentin kuluttajahintainflaatio sai raakaöljyn hinnan muutoksesta hienoista nostetta. Kesäkuun inflaatioon on sen sijaan luvassa huomattava jarrutus raakaöljyn hinnan reippaan laskun vuoksi.Mikäli öljyn hinta ei jostain syystä käänny voimakkaaseen nousuun, sen inflaatiota jarruttava vaikutus pysyy voimakkaana ainakin lokakuuhun asti. Viime vuoden lokakuussa Brent maksoi noin 70 euroa tynnyriltä, josta se vuoden loppuun mennessä luisui 54 euron tienoille. Kun pohjoisen pallonpuoliskon kesä perinteisesti vähentää lämmitysöljyn kysyntää, ei vakavaa nousupiikkiä ole odotettavissa, mikäli Persianlahden alueella ei puhkea laajamittaista sotaa, joka katkaisisi öljyn kuljetukset Hormuzinsalmen kautta maailmalle.Koroille ja valtioiden velanotolle talousnäkymien osittainen jäähtyminen on ollut mannaa. Maailman turvallisimpana sijoituskohteena pidetyn Saksan kymmenvuotisen viitelainan tuotto on laskenut ennätyksellisen alas, noin 0,3 prosenttiyksikköä nollan alapuolelle.Kuukausi sitten se oli -0,05 prosentissa ja maaliskuun puolimaissa saman verran nollan yläpuolella. Yhdysvaltojen vastaava lainatuotto on hieman yli kahdessa prosentissa, kun kuukausi sitten se oli runsaat 2,4 ja kolme kuukautta sitten runsaat 2,6 prosenttia.Saksan imussa Suomen 10 vuoden lainan tuotto on painunut kolmessa kuukaudessa 0,3 prosentin tuntumasta 0,05 prosenttiin. Se oli 0,3 prosentissa myös kuukausi sitten. Ruotsin lainatuotto on vielä lähempänä nollaa, 0,03 prosentissa, kun se kuukausi sitten oli noin 0,2 ja kolme kuukautta sitten Suomen kanssa tasoissa 0,3 prosentin tuntumassa. Ranskan 10 vuoden laina tuottaa noin 0,1 prosenttia, kun kuukausi sitten tuotto oli runsaat 0,3 ja kolme kuukautta sitten vajaat puoli prosenttia.Italiakin saa hienoista apua velkapulmiinsa, sen kymmenvuotinen tuotto on laskenut kolmen kuukauden takaisesta 2,6 prosentista lähelle kahta prosenttia. Mikäli maa saa kootuksi jonkinlaisen uskottavan toimenpideohjelman julkisen taloutensa tasapainon parantamiseksi, kahden prosentin psykologinen taso saattaa murtua.Korkojen lasku kertoo sijoittajien luottavan Eurooppaan ja euroon pääomien turvasatamana Yhdysvaltojen uhitellessa eri tahoille ja Kiinan valmistellessa uusia toimintamalleja varmistamaan raaka-aineiden ja teollisuutensa tarvitsemien puolivalmisteiden saatavuutta.Matalat korot ovat Euroopan talouksille tervetullut tuki talouskasvun hidastuessa ja Britannian eroprosessin mutkistuessa. Ne ostavat euromaiden hallituksille aikaa nykyaikaistaa talouksiaan ja niiden rakenteita ja toimintatapoja.