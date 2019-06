Pörssiuutiset

Next Gamesin osake ampaisi – yhtiö toppuuttelee odotuksia Netflix-sarjaan perustuvasta mobiilipelistä

Mobiilipeliyhtiö Next Gamesin torstaina julkistama yhteistyösopimus suoratoistopalvelu Netflixin Stranger Things -tv-sarjaan perustuvaan mobiilipelin kehittämisestä ”ei vielä takaa pelin julkaisua tai sen tuottoa tulevaisuudessa”, suomalaisyhtiö kertoo tiedotteessaan.Next Games kertoo täsmentävänsä torstain lehdistötiedotetta voimakkaan markkinareaktion vuoksi. Next Gamesin osake nousi tänään 31,8 prosenttia ennen kuin kaupankäynti osakkeella keskeytettiin.– Next Gamesin liiketoimintamalli perustuu tunnettujen viihdebrändien lisenssioikeuksien hankkimiseen ja mobiilipelien kehittämiseen näiden pohjalta, yhtiö kertoo tiedotteessaan.– Yhtiö on strategiassaan todennut pyrkivänsä julkaisemaan ainakin yhden lisenssiin perustuvan mobiilipelin vuosittain. Sopimusten solmiminen tunnettujen lisenssien pohjalta on siten keskeinen ja tavanomainen osa Next Gamesin strategiaa.Tiedottamispolitiikkansa mukaisesti Next Games julkistaa, ja on myös aiemmin johdonmukaisesti julkistanut, uudet kumppanuudet lehdistötiedotteella.