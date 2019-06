Pörssiuutiset

Stockmann vähentää noin 150 henkeä – suurin osa irtisanomisia

Stockmann on saanut päätökseen yhteistoimintaneuvottelut. Niiden seurauksena noin 150 ihmistä vähennetään työvoimasta.

Kauppakonserni Stockmann vähentää noin 150 työpaikkaa yt-neuvottelujen päätteeksi. Suurin osa vähennyksistä on irtisanomisia.Vähennykset liittyvät organisaation yksinkertaistamiseen, jossa yhtiön vähittäiskauppa- ja kiinteistöyksiköt (retail- ja real estate -yksiköt) sekä konsernin palvelutoiminnot yhdistetään uuteen liiketoimintayksikköön. Tavaratalojen myyjiä ei yhtiön mukaan vähennetä.Toukokuussa aloitetut neuvottelut koskivat noin 1 600 työntekijää Suomessa. Neuvotteluiden alkaessa toimenpiteiden arvioitiin johtavan enintään 160 työntekijän vähennykseen.Stockmannin tavoitteena on vähentää kustannuksia vähintään 40 miljoonalla eurolla seuraavan kahden vuoden aikana. Merkittävän osan säästöistä on tarkoitus näkyä jo ensi vuoden tuloksessa.Henkilöstöön kohdistuvat säästöt kattavat alle kolmasosan säästöistä.Stockmann kirjaa toiselle vuosineljännekselle 2,5 miljoonan euron varauksen uudelleenjärjestelyjen takia.