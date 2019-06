Pörssiuutiset

EKP: Korot pysyvät nollassa ainakin runsaan vuoden

Euroopan keskuspankki (EKP) on pitänyt ohjauskorkonsa odotetusti ennallaan 0,00 prosentissa korkokokouksessaan tänään. Pankki muutti kuitenkin rahapoliittista ohjeistustaan.Korkopäätös oli odotettu, sillä uutistoimisto Bloombergin haastattelemista 37 ekonomistista yksikään ei odottanut korkoon muutosta. Ohjauskorko on ollut nollassa vuoden 2016 marraskuusta alkaen.Myös talletuskoron EKP piti ennallaan -0,40 prosentissa ja maksuvalmiuslainan koron 0,25 prosentissa. Arvopaperien netto-ostot EKP lopetti jo vuodenvaihteessa.Tämänpäiväisessä korkolausunnossaan EKP arvioi ohjauskorkojen pysyvän ennallaan ainakin ensi vuoden kesäkuun loppuun asti. Tämä on muutos aikaisempaan lausuntoon, jonka mukaan korot pysyvät paikallaan kuluvan vuoden loppuun saakka.EKP muutti tulevaa korkokehitystä kuvaavaa ohjeistustaan edellisen kerran maaliskuussa. Tätä ennen keskuspankki oli ohjeistanut korkojen pysyvän ennallaan ainakin kesän yli.EKP myös ilmoitti tällöin aloittavansa syyskuussa uuden pankkien pitkäaikaisen rahoituksen ohjelman (TLTRO). Ohjelma päättyy vuoden 2021 maaliskuussa. Tarjolla olevien lainojen laina-aika on kaksi vuotta.EKP kertoi nyt lisätietoja TLTRO-operaatioistaan, joiden korko on perusrahoitusoperaatioiden keskikorko lisättynä 0,1 prosenttiyksiköllä.Alimmillaan korko voi olla talletuskorko, joka on nyt -0,4 prosenttia, lisättynä 0,1 prosenttiyksiköllä.