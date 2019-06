Pörssiuutiset

Danske Bank myy Viron yksityislainat LHV-pankille

Danske Bank on sopinut myyvänsä yksityisasiakkaiden lainasalkkunsa Virossa virolaiselle LHV-pankille.Myytävän lainasalkun koko oli helmikuussa noin 470 miljoonaa euroa. Osapuolet ovat sopineet kauppasummaan alennuksen, joka on 39 miljoonaa euroa salkun arvosta kaupantekopäivänä. Arvioitu lopullinen kauppasumma on siten noin 410 miljoonaa euroa.Yrityskaupassa LHV Pankille siirtyy noin 10 800 laina-asiakasta, joista noin 80 prosenttia on uusia.Kauppa aiotaan allekirjoittaa 5. kesäkuuta ja saada päätökseen syksyllä riippuen viranomaispäätöksistä.Kauppa on osa Danske Bankin suunnitelmaa vetäytyä Baltian maista ja Venäjältä. Aiemmin tänä vuonna Viron viranomaiset määräsivät Dansken poistumaan Viron markkinoilta rahanpesuskandaalin takia.Kauppa kasvattaa merkittävästi LHV-pankin rahoitusasemaa. Virolaispankilla oli huhtikuussa noin miljardin euron lainasalkku, ja kauppa kasvattaa sen lainasalkkua 450 miljoonalla eurolla. Pankki aikoo kerätä 280 miljoonaa euroa uutta rahoitusta rahoittaakseen kaupan.