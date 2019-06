Pörssiuutiset

Keskusrikospoliisi epäilee: Työntekijät erehdyttivät Cargotecilta noin 14 miljoonaa euroa

Epäiltyjä alle viisi, kaikki olleet yhtiössä töissä

"Rahasumma on erittäin poikkeuksellinen"