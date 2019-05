Pörssiuutiset

Luottoluokittaja Moody’s: Stora Enson Oulun tehtaan muutokset positiivisia koko alalle – 365:n työt loppuivat

Stora Enso kertoi tiistaina, että se muuntaa Oulun paperitehtaansa noin 350 miljoonan euron investoinnilla pakkauskartonkitehtaaksi. Oulun tehtaan kapasiteetti on ollut 1,1 miljoonaa tonnia päällystettyä hienopaperia, joka investoinnin seurauksena poistuu markkinoilta ensi vuoden syyskuuhun mennessä.Työt loppuvat 365 henkilöltä, kun muutoksen alun perin arvioitiin johtavan enintään 400 työpaikan vähenemiseen. Pääosa irtisanomisista toteutetaan ensi vuoden loppuun mennessä.Moody’s arvioi uudessa raportissaan, että Stora Enson investointi tukee paitsi sen itsensä myös UPM:n, eteläafrikkalaisen Sappin ja erityisesti espanjalaisen Lectan luottoluokitusta, koska kapasiteetin leikkauksen pitäisi tukea päällystetyn hienopaperin hintakehitystä.Uusittu Oulun tehdas valmistaisi noin 450 000 tonnia kraftlaineria, mikä voi Moody’sin arvion mukaan aiheuttaa väliaikaista hintapainetta kartonkilaadun hintaan.Moody’s arvioi, että Oulun paperitehtaan kapasiteetin poistuminen markkinoilta auttaa palauttamaan päällystetyn hienopaperin kysynnän ja tarjonnan tasapainoa Euroopassa vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä ja vuonna 2021, vaikka paperin kysyntä jatkaa laskuaan.Euroopan päällystetyn hienopaperin tuotanto on tällä hetkellä noin 6,7 miljoonaa tonnia, kun kysyntä on noin 5,6 miljoonaa tonnia. Vaikka tuottajat ovat ilmoittaneet noin 500 000 tonnin kapasiteetin leikkauksista tälle vuodelle, Euroopan päällystetyn hienopaperin markkinat pysyvät Moody’sin arvion mukaan ylitarjottuna tänä vuonna kysynnän laskun takia. Tammi–maaliskuussa kysyntä on laskenut 10 prosenttia vuodentakaisesta.Stora Enson kartonkikapasiteetin lisäys on Moody’sin arvion mukaan neutraalia Euroopan muille kartonkivalmistajille, kuten Metsä Boardille, irlantilaiselle Smurfit Kappalle ja brittiläis-itävaltalaiselle Mondille. Moody’s arvioi, että kasvava kysyntä todennäköisesti sulattaa tuotannon lisäyksen.