Pörssiuutiset

HKScanin yhtiökokous hyväksyi 60 miljoonan euron suunnatun osakeannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elintarvikeyhtiö HKScanin yhtiökokous on hyväksynyt osakeannin, jolla on tarkoitus pönkittää heikosta kannattavuudesta ja kasvavasta velkataakasta kärsivän yhtiön rahoitusasemaa.Yhtiökokous valtuutti hallituksen toteuttamaan rahoitusjärjestelyn, joka koostuu enintään 60 miljoonan euron suunnatusta osakeannista.Siinä tarjotaan yhtiön uusia A-sarjan osakkeita yleisön ja institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi.Osakkeiden merkintähinta voitaisiin maksaa joko käteisellä tai käyttämällä maksuvälineenä yhtiön liikkeeseen laskemaa joukkovelkakirjalainaa nimellisarvoon kertyneine korkoineen.Ylimerkintätilanteessa yhtiöllä on oikeus kasvattaa osakeantia enintään 12 miljoonalla eurolla.