Pörssiuutiset

Terveystalon toimitusjohtaja eroaa – seuraajan haku käyntiin välittömästi

Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen jättää tehtävänsä. Hän jatkaa kuitenkin yhtiön toimitusjohtajana kunnes seuraajan valinta on tehty.