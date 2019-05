Pörssiuutiset

UPM myi Voikkaan tehdasalueen – ostaja sopinut jo korjaushankkeista

Kaupan arvoa ei UPM:n tiedotteessa kerrota.Kauppakirja allekirjoitettiin tänään, jolloin kiinteistöjen hallinta siirtyi ostajalle.UPM sulki Voikkaan paperitehtaan vuonna 2006. Tehdasalueelle on siitä lähtien etsitty jatkokäyttöä.Voikkaan yritysalueena nykyisin tunnetulla tontilla on kymmeniä rakennuksia. Tehdaskiinteistöjen lisäksi omistajaa vaihtavat myös Kymin ammattikoulu, Griffin House eli entinen Kymin pääkonttori sekä Voikkaan klubi.UPM ja Redeve tekivät ensimmäiset kaupat vuosi sitten huhtikuussa, jolloin Redeve osti UPM:n Myllykosken tehdasalueen kiinteistöineen.Redeve on tehnyt sopimuksen Rakennuttajatoimisto HTJ kanssa Voikkaan tehdasalueen perusparannus- ja uudishankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävistä.