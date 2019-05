Pörssiuutiset

Fortum rakentaa Närpiöön ensimmäisen oman tuulivoimapuistonsa Suomessa

21.5. 10:58

Energiayhtiö Fortum on päättänyt rakentaa 90 megawatin tuulivoimapuiston Närpiöön.

Kalaxin tuulivoimapuistoon rakennetaan 21 voimalaa, joiden vuosituotanto yli 0,3 terawattituntia. Fortumin tiedotteen mukaan Kalaxin tuulivoimapuisto on ensimmäinen, jonka yhtiö rakentaa Suomeen. Se on hyväksytty Suomen uusiutuvan energian kansalliseen preemiojärjestelmään maaliskuussa.



Hankkeen pääomakustannus on Fortumin mukaan noin 90 miljoonaa euroa. Tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan tänä kesänä. Yhtiö arvioi, että laitos otetaan käyttöön viimeistään vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.



Fortum on allekirjoittanut sopimuksen voimaloiden toimituksesta, käytöstä ja kunnossapidosta tanskalaisen Vestasin kanssa.