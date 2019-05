Pörssiuutiset

Analyytikot: Koneen ja Thyssenin hissifuusion tiellä monia esteitä

Osakeanalyytikoiden arvioiden mukaan Koneen ja Thyssenkruppin hissifuusiosta syntyisi isot synergiaedut. Fuusion tiellä on kuitenkin monia esteitä, ja pitkään huhutun yhdistymisen etuja voi olla jo pitkälti hinnoiteltu Koneen osakkeeseen, analyytikot arvioivat.Uutistoimisto Reuters kertoi eilen nimettömien lähteiden perusteella, että Kone tutkii ostotarjouksen tekemistä saksalaisen Thyssenkruppin hissiyksiköstä. Reutersin mukaan Kone on palkannut Bank of American auttamaan vaihtoehtojen tutkimisessa. Kone kommentoi uutistoimisto Reutersille asiaa toistamalla linjauksensa, että alan yhdistymisessä olisi järkeä.Amerikkalaisen Jefferiesin arvion mukaan hissiyksikön pörssilistaaminen on todennäköisesti ykkösvaihtoehto Thyssenkruppille. Se toisi saksalaisyksikölle nopeammin käteistä kuin mahdollinen hissifuusio Koneen kanssa.Hissifuusio tarjoaisi synergioita, mutta sen toteuttaminen veisi myös aikaa muun muassa EU:n tiukan kilpailusyynin takia. Yhdistyminen voisi toteutua vasta 2021, kun listaaminen voisi tapahtua ensi vuonna, Jefferiesin analyytikot arvioivat katsauksessaan.Nordea arvioi, että yhdistyminen toisi synergiahyötyjä 250–500 miljoonan euron arvosta, mikä on 4-8 euroa Koneen osaketta kohden. Synergiahyödyt olisivat suurimpia huoltoliiketoiminnassa.Nordean analyytikot kuitenkin arvioivat aamukatsauksessaan, että fuusiohuhut ovat kallistaneet Koneen osaketta noin 4 euron edestä puolen vuoden aikana, joten mahdollisen yhdistymisen synergiahyötyjä on jo etukäteen hinnoiteltu rutkasti osakkeeseen.Myös Inderes katsoo aamukatsauksessaan, että yhdistymistä puoltaa isot synergiamahdollisuudet, mutta sen etenemisen tiellä on isoja riskejä.Jefferiesin arvioiman kilpailuviranomaisriskin lisäksi Thyssenin henkilöstö tulkitsisi yhdistymisen Inderesin mukaan todennäköisesti vihamieliseksi, sillä synergioiden saavuttaminen huollossa edellyttäisi todennäköisesti henkilöstön selvää pienentämistä.Koneen osake lähti Helsingin pörssin avautuessa noin neljän prosentin nousuun ja kello 10.40 se noteerattiin 2,9 prosentin nousussa 50,24 euroon.Thyssenkruppin osake puolestaan avautui 7,2 prosenttia koholla, josta nousu on tasoittunut 3,9 prosenttiin.