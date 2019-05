Pörssiuutiset

Handelsbanken sulkee konttorinsa Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Handelsbankenin mukaan kannattavuus on liian alhainen, samaan aikaan kun kustannukset ovat liian korkeita Baltiassa.

Ruotsalainen pankkikonserni Handelsbanken ilmoittaa asteittain lopettavansa toimintansa Virossa, Latviassa ja Liettuassa.– Huolimatta tehokkuutta lisäävistä toimista eivät toiminnot alueella ole menestyneet toivotusti. Kannattavuus on liian alhainen, samaan aikaan kun kustannukset ovat liian korkeita, pankin tiedotteessa todetaan.Handelsbanken perustelee päätöstään myös ”useiden asiakkaiden käyttäytymisen muutoksilla sekä vaadittavien investointien kasvulla”. Tämän takia Baltian-toiminnot lakkautetaan ensi vuoden kuluessa.Handelsbankenilla on ollut toimintaa Baltiassa kymmenen vuoden ajan.Myös muut pohjoismaiset pankit ovat viime aikoina ilmoittaneet vähentävänsä toimintaansa Baltiassa tai sulkevansa konttorinsa.Suomalaisen Nordean yhdessä norjalaisen DNB:n kanssa omistama Luminor-pankin enemmistö myytiin viime syksynä pääomasijoittaja Blackstonelle.Luminor syntyi vuonna 2017, kun Nordea ja DNB yhdistivät pankkitoimintansa Baltiassa.Rahanpesuskandaalin koettelema tanskalainen Danske Bank ilmoitti helmikuussa lopettavansa toimintansa Baltian maissa ja Venäjällä.Virossa Finantsinspektsioon määräsi helmikuussa Danske Bankin sulkemaan Viron-tytäryhtiönsä kokonaan kahdeksan kuukauden kuluessa sakon uhalla. Danske Bank puolestaan perusteli lähtöään uudella strategialla.Ruotsin ja Viron finanssivalvojilla on käynnissä Baltian alueen suurinta pankkia eli Swedbankia koskeva tutkinta, jonka taustalla ovat rahanpesuepäilyt. Swedbankin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja erosivat keväällä tehtävistään rahanpesuskandaalin johdosta.Swedbank ja toinen ruotsalaispankki SEB ovat kuitenkin ilmoittaneet, ettei niillä ole aikeita vetäytyä Baltiasta.