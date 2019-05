Pörssiuutiset

Caverion uusii Helsingin kauppakorkeakoulun talotekniikan – 8,4 miljoonan euron sopimus

Caverion uusii Helsingin kauppakorkeakoulun talotekniikan – 8,4 miljoonan euron sopimus

7.5. 11:12

Kiinteistötekniikkayhtiö Caverion uusii Helsingin kauppakorkeakoulun entisen päärakennuksen talotekniikan.

Sopimus on tehty rakennusliike Firan kanssa ja sen arvo on noin 8,4 miljoonaa euroa.



Helsingin Töölössä sijaitseva kauppakorkeakoulun entinen päärakennus remontoidaan perusteellisesti. Caverion vastaa taloteknisten järjestelmien suunnittelun ohjauksesta ja talotekniikkaprojektin toteutuksesta.



Peruskorjauksen tarkoitus on säilyttää rakennuksen alkuperäinen arkkitehtuuri.