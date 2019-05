Pörssiuutiset

Suomen vaalitulos siirsi sijoituksia Ruotsiin – vaalihermoilu laantuu, pääoma palailee Ruotsista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sekä Suomen että Ruotsin kymmenvuotisen viitelainan markkinatuotto on seurannut Saksan liikkeitä, mutta Ruotsin painunut Suomen tuottoa matalammaksi. Markkinat seuraavat lähiviikkojen hallitusneuvotteluja erityisen herkällä korvalla.Pääosa valtioiden alijäämiä rahoittavista sijoittajatahoista, vakuutusyhtiöistä ja eläkerahastoista, seuraa sijoituspäätöstensä perustana kohdemaiden talouspolitiikkaa.Päivittäisiä osto- ja myyntipäätöksiä tehdään tilapäisten tekijöiden kuten valuuttakurssierojen tai tuottomuutosten perusteella, mutta sijoitustoiminnan yleisistä piirteistä, kuten maakohtaisista sijoitusmääristä, markkinavoimat päättävät pidemmän aikavälin näkymien perusteella.Pääomia ohjataan sen mukaan, mikä on mahdollisen kohdemaan talouden tila, kuinka kestävä on sen julkisen talouden perusta ja millaista budjettipolitiikkaa on odotettavissa.Lainaa on kyllä tarjolla, mutta siitä maksettavan koron asettaa sijoittajien halu lainata asianomaiselle valtiolle. Niinpä Italia maksaa kymmenen vuoden lainastaan 2,5 prosentin, Yhdysvallat 2,6 prosentin, Venäjä 8,1 prosentin korkoa. Saksa maksaa nolla prosenttia.Ruotsin ja Suomen lainatuotot ovat olleet pitkään 0,3:n ja 0,4 prosentin välillä, Suomen tavallisesti hieman matalammalla koska kruunun epävakaus suhteessa euroon tekee Suomesta varmemman sijoituskohteen.Parin viime viikon ajan Ruotsin lainatuotto on kuitenkin ollut Suomea matalammalla. Tämä kertoo markkinavoimien odottavan tietoa Suomen tulevan hallituksen kokoonpanosta ja talouspoliittisesta linjasta. Vaalikampanjoinnissa lupailtiin, kuten tavallisesti, paljon hyvää kansalaisille. Vähemmän selväksi jäi, miten kalaasi kustannetaan.Kun budjetti oli nousukauden huipullakin jonkin miljardin euron verran alijäämäinen tietävät nämä vaalilupaukset toteutuessaan lisää velanottoa samalla, kun heikentyvä talouskasvu syö valtion verotuloja. Kasvava velanotto lisää pitkien korkojen nousupainetta.Vaaliviikonlopun alla, huhtikuun 12. päivänä, Suomen kymmenvuotinen lainatuotto oli hieman alle 0,3 prosenttia ja Ruotsin 0,36 prosenttia. Saksan lainatuotto oli muutamia prosenttiyksikön sadasosia nollan alapuolella. Vaalien jälkeisenä maanantaina, 15. huhtikuuta, Suomen lainatuotto oli ponkaissut yli 0,4 prosenttiin missä se säilyi yli pääsiäisen. Ruotsin tuotto oli jotakuinkin samoissa lukemissa.Pääsiäisen jälkeisellä viikolla Suomen tuotto rauhoittui takaisin hieman yli 0,3 prosenttiin. Ruotsin tuotto sen sijaan painui alle 0,3 prosenttiin.Vappuviikon perjantaihin mennessä Suomen tuotto oli noussut jo lähelle 0,4 prosenttia ja Ruotsin hieman yli 0,3 prosenttiin. Perjantaiaamuna ero tosin tasoittui molempien liukuessa kohti 0,35 prosenttia.Samaan aikaan kruunu heikkeni jyrkänlaisesti suhteessa euroon, eli sijoituksia siirtyi Ruotsista euroalueelle. Viikko sitten alle 10,6 kruunua maksanut euro ponkaisi aamupäivän mittaan 1,70 kruunun tuntumaan. Vielä huhtikuun puolivälissä euro maksoi 10,5 kruunua.Osa Suomen ja Ruotsin tuottojen liikkeistä selittyy Saksan lainatuoton vaihtelusta, johon vaikuttavat eniten euroalueen taloustilastot ja raakaöljyn hinta. Saksan lainatuotto on huhtikuun jälkipuoliskolla hivuttautunut muutamia prosenttiyksikön sadasosia nollan yläpuolelle. Se, että Ruotsin tuotto painui Suomea matalammaksi osoittaa kuitenkin sijoittajien suosineen viime viikkoina Ruotsia.Sijoittajat toivovat perinteisesti sijoituskohteiltaan kurinalaista, kasvua suosivaa ja inflaatiopaineita hillitsevää talouspolitiikkaa.