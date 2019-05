Kommentti: Attendon tulos kärsi kohuista – valittaa nyt, että kunnalliset hoivakodit ovat päässeet liian vähällä

Pörssiuutiset

Kohuissa ryvettynyt ruotsalainen hoivayhtiö Attendo jatkoi rajua kasvuaan Suomessa alkuvuonna. Sen liikevaihto pomppasi peräti 30 prosenttia tammi–maaliskuussa, tänään julkistetusta osavuosikatsauksesta selviää.Kasvu johtui pääosin siitä, että yhtiö on laajentanut toimintaansa ostamalla muita yrityksiä ja perustamalla itse uusia hoivakoteja.Tulosta se teki kuitenkin aiempaa vähemmän, mihin vaikutti Suomessa roihahtanut hoivakohu ja sen tuomat lisäkulut sekä uudet hoivakodit, joissa on aluksi pieni käyttöaste eli vähän asukkaita.Esperi Caren lisäksi juuri Attendon hoivakoteihin on tehty runsaasti tarkastuksia, ja niistä on myös löydetty puutteita.Suomessa liikevoittoa tuli yhä noin 11 miljoonaa euroa, joka oli noin 1,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Vertailukelpoinen liikevoitto putosi noin 3,8 miljoonaa euroa 5,4 miljoonaan euroon. Suomen ongelmat painoivat myös koko yhtiön vertailukelpoista operatiivista liikevoittoa.Attendo kertoi jo maaliskuussa käyttävänsä tänä vuonna 200 miljoonaa kruunua eli noin 19 miljoonaa euroa parantaakseen hoivakotien laatua Suomessa. Se kertoo esimerkiksi palkanneensa jo joihinkin hoivakoteihin lisää väkeä.Toki Attendo ei aio maksaa lisävaatimuksien aiheuttamia menoja omasta pussistaan, vaan se aikoo neuvotella kuntien kanssa kompensaatioista heti, kun nykyiset sopimukset umpeutuvat.Attendon osavuosikatsauksesta paistaa läpi närkästys siihen, että kielteinen julkisuus keskittyi aluksi alalla toimiviin yrityksiin sen sijaan, että arvosteltaisiin sitä, miten asiat on Suomessa järjestetty.Yhtiö nostaa esille sen, että Suomen hoivaan käyttämät summat ovat selvästi alhaisemmat kuin muissa Pohjoismaissa.Yhtiö mainitsee erikseen myös sen, että tarkastuksia on tehty enimmäkseen yritysten pyörittämiin hoivakoteihin, eikä kunnallisiin hoivakoteihin. Se painottaa lisäksi sitä, että kunnallisille ja yksityisille toimijoille on erilaiset lupaprosessit.Attendon kasvutahti on ollut viime vuosina hurjaa, ja nyt se aikookin hiljentää tahtia parantaakseen kannattavuuttaan. Suomi pysyy silti edelleen Attendolle tärkeänä markkina, sillä sen osuus liikevaihdosta oli viime vuonna 43 prosenttia.Näin siitäkin huolimatta, että sote-uudistus kaatui juuri ennen vaaleja eikä ole tietoa siitä, aikooko uusi hallitus uudistaa järjestelmää ja jos aikoo, niin miten.