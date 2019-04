Pörssiuutiset

Basware harkitsee enintään 90 henkilön vähentämistä

Yhtiö kertoo tiedotteessaan harkitsevansa myös mahdollisia henkilöstövähennyksiä, jotka koskisivat koskevan globaalisti korkeintaan noin 90 työntekijää.Basware kertoo tunnistaneensa kymmenen miljoonan euron mahdollisen vuotuisen nettosäästön verrattuna kuluvan vuoden ensimmäiseen neljännekseen.Tehostamisohjelmaan kuuluu esimerkiksi konsultointipalveluiden kannattavuuden parantaminen, tuotetarjoaman, tutkimus- ja tuotekehityksen, tuotannon ja konsernin tukitoimintojen virtaviivaistaminen. Ohjelman kustannusten arvioidaan olevan noin 3,5 miljoonaa euroa.Yhtiö säilyttää ennallaan aiemmin julkaisemansa koko vuoden ohjeistuksen ja strategian.Basware suunnittelee keskittyvänsä jatkossa enemmän kannattavuuteen ja liiketoiminnan rahavirtaan, koska yhtiö on saavuttanut kypsemmän vaiheen muutosprosessissa. Tähän asti yhtiö on keskittynyt pääasiassa pilvipalveluliiketoiminnan kasvuun, ja yli kaksi kolmasosaa yhtiön liikevaihdosta on kuuluu siihen.