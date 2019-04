Pörssiuutiset

Ensto aloittaa yt-neuvottelut – vaikutuksia enintään 70 henkilöön

Sähkölaitevalmistaja Ensto aloittaa perjantaina yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat koko Suomen henkilöstöä, kertoo yhtiö tiedotteessaan.Enston mukaan neuvottelut saattavat johtaa työsuhteiden päättymisiin, mutta kyseessä voivat olla myös muut henkilöstön asemaan tai työsuhteen ehtoihin liittyvät toimet. Vaikutuksia on arviolta enimmillään 70 henkilöön.Konsernissa työskentelee tällä hetkellä yhteensä noin 400 henkilöä Suomessa.Yt-neuvottelut ovat osa Enston käynnistämää muutosohjelmaa. Ohjelmalla yhtiö kertoo pyrkivänsä parantamaan kannattavuuttaan ja vahvistamaan yrityksen asemaa kilpailukykyisenä sähköistysratkaisujen toimittajana. Tavoitteena on kymmenen miljoonan euron pysyvä tulosvaikutus.– Tulevaisuuden kilpailukyvyn ja menestyksen varmistamiseksi tavoitteenamme on yksinkertaistaa toimintamalliamme, prosessejamme ja rakennettamme, kertoo yhtiö tiedotteessaan.