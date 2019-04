Pörssiuutiset

Yllätystappiosta kertoneen Nokian osake syöksylaskussa

Nokian osake kävi aamupäivällä lähes 11 prosentin laskussa. Nokia on vetänyt Helsingin pörssin yleisindeksin miinukselle.

Helsingin pörssi on avautunut selvään laskuun poikkeuksellisen vilkkaana tulosjulkistusaamuna. Yleisindeksiä on painanut Nokian syöksy, jonka aiheutti yhtiön yllätystappio alkuvuonna.Nokian osake oli uponnut 9,8 prosenttia käytyään enimmillään 10,9 prosentin syöksyssä. Nokian liiketulos painui tammi–maaliskuussa yllättäen tappiolle, kun markkinoilla oli odotettu tuloksen kasvua. Nokia odottaa kannattavuutensa paranevan selvästi vuoden edetessä.Yleisindeksi OMXH oli kello 11 aikaan laskenut 1,0 prosenttia 9 647,37 pisteeseen. Suurten yhtiöiden OMXH25-indeksi oli 0,7 prosenttia miinuksilla.Vaihtoa oli kertynyt 186 miljoonaa euroa, josta yli 60 prosenttia oli Nokiaa.Nokian lisäksi aamulla julkaisi tuloksensa 21 pörssiyhtiötä ja seitsemän on vielä tuloillaan.Vaihdetuimmista tulosjulkistajista laskussa oli Wärtsilä, joka oli halventunut 1,0 prosenttia. Wärtsilän tammi–maaliskuun vertailukelpoinen liiketulos ylitti odotukset varovaisesti, mutta saadut tilaukset ottivat takapakkia.Stora Enson R-osake avasi miinuksille, mutta liikkui yhdentoista aikaa 1,0 prosenttia plussalla. Yhtiön liiketulos supistui alkuvuonna, mutta lasku oli odotuksia pienempi.Vaihtokärjen tulosjulkistajista eniten olivat nousseet Metso (+3,3 %), Tieto (+3,7) ja Huhtamäki (+5,0 %).Metson tulos oli alkuvuonna ennakoitua kovemmassa kasvussa ja myös tilausten kasvu oli odotettua vahvempaa.Myös tietotekniikan palveluyhtiö Tiedon tulos oli odotuksia parempi, vaikka liikevaihto pysyi lähes ennallaan.Pakkausyhtiö Huhtamäkikin paransi tulostaan tammi–maaliskuussa, kun myynti kasvoi ja kustannustehokkuus parani.Keskon B-osake oli puolestaan lähellä eilistä päätöstään. Kauppakonsernin tulos heikkeni alkuvuonna, kun tulosta pienensivät kausivaihtelua lisänneet yritysostot ja autokaupan häiriöt.Teleoperaattori Telian osake oli pienessä luisussa odotuksista jääneen tuloksen jälkeen. Kilpailija DNA:n kurssi oli samaan aikaan 0,9 prosentin alamäessä. DNA:n käyttökate kasvoi alkuvuonna, mutta liittymäkohtainen liikevaihto oli laskussa.Teräsyhtiö SSAB:n B-osake oli kohonnut 1,0 prosenttia ja peliyhtiö Rovion 2,7 prosenttia.