Jan Hurrin kommentti: Öljyn hinta voi nousta entisestään – ja se on kelju uutinen

Jyrkästä laskusta jyrkkään nousuun





Öljyn kallistuminen kiihdyttää inflaatiota

Yhdysvaltain hallinto ilmoitti tämän viikon maanantaina jatkavansa ja jopa kiristävänsä Iranin vastaisia öljypakotteita. Entistä kireämmän linjan avulla on tarkoitus saada Iranin öljyvienti ehtymään kokonaan.Tämä pakotelinjan kiristys oli yllätys maailman raakaöljymarkkinoille, joiden toimijat olivat odottaneet Yhdysvaltain pitävän pakotteensa ennallaan. Odotus oli toisin sanoen, että Yhdysvallat sallii muutaman suuren öljyntuojamaan jatkaa poikkeusluvin öljyostojaan Iranista.Jos Yhdysvallat aikoo pitää kiinni uudesta linjauksestaan ja jos se jotenkin onnistuu sulkemaan Iranin öljyhanat, voi siitä koitua vaikeuksia maailman öljytoimituksiin. Se taas olisi omiaan hätyyttämään öljyn hintanoteerauksia entistä korkeammalle.Iranin tuotanto on ilman uusia pakotekiristyksiäkin supistunut alkuvuoden mittaan voimakkaasti. Saudi-Arabia on omatoimisesti supistanut tuotantoaan vielä voimakkaammin hilatakseen näin hintaa entistä korkeammalle. Muista suurista tuottajamaista Venezuelan tuotanto on romahtanut maan talouskriisin takia.Niinpä keskeisten raakaöljylaatujen markkinahinnat ovat alkuvuoden aikana nousseet jopa 50 prosenttia.Pohjanmeren Brent-öljylaadun barrelihinta on käväissyt 75 dollarissa ensi kertaa puoleen vuoteen, ja Yhdysvaltain WTI-öljylaadun hinta on käynyt ensi kerran yhtä pitkästä aikaa yli 65 dollarissa barrelilta.Kun tällainen hintojen nousu johtuu pääosin tuotannon rajoituksista tai tuotantovaikeuksista, on se huono uutinen.Jos barrelihintoja hilaisi entistä korkeammalle kysynnän kasvu, olisi se tulkittavissa merkiksi talouskasvun vahvuudesta. Mutta viime aikoina talouskasvu on muutenkin heikentynyt kautta maailman, joten tällä kertaa öljyn kallistuminen on ennemmin kehno enne ja talousjarru.Raakaöljy ja siitä jalostetut polttoaineet niin kuin öljyn hintakehitystä seuraavat muut energiaraaka-aineet ovat maailman kaikelle taloudelliselle toimeliaisuudelle keskeisen tärkeitä energian lähteitä.Liikkuminen, lämmittäminen ja kaikenlaisten koneiden käyttäminen vaatii energiaa, ja edelleen suuri osa tarvittavasta energiasta syntyy öljyä, maakaasua tai hiiltä polttamalla. Öljy on niistä tärkein, ja siksi se johtaa hintoja suuntaan tai toiseen.Öljyn ja muun energian kallistuminen merkitsee useimmille kansalaisille, yrityksille ja useimmille kansakunnillekin kustannusten kasvamista. Vain pieni osa maailman maista on keskeisten energiaraaka-aineiden nettoviejiä, joille hintojen nousu merkitsee tulojen lisääntymistä.Kun öljystä ja muista energialajeista on maksettava entistä enemmän, jää rahaa entistä vähemmän käytettäväksi muuhun kulutukseen ja hankintoihin.Yhden nyrkkisäännön mukaan jokainen kymmenen dollarin nousu öljyn barrelihinnassa merkitsee maailmantaloudelle suurin piirtein sadan miljardin Yhdysvaltain dollarin ylimääräistä kustannusta vuosineljänneksen aikana.Tällaisen nyrkkisäännön perusteella alkuvuoden mittaan koetusta öljyn kallistumisesta on koitunut jo yli 200 miljardin dollarin ylimääräinen öljylasku verrattuna sellaiseen vaihtoehtoon, jossa öljyn hinta olisi pysynyt aloillaan.Hintojen rykäisy on käytännössä mitätöinyt suurimman osan viimesyksyisestä barrelihintojen jyrkästä laskusta, josta oli kehittyä tehokasta vastalääkettä maailmantaloutta koettelevan laskusuhdanteen voittamiseksi.Pohjanmeren Brent-laadun barrelihinta kävi viime syyskuussa korkeimmillaan 80 dollarissa barrelilta, josta se laski vuodenvaihteeseen mennessä alimmillaan 50 dollariin.Tuskin on pelkkä yhteensattuma, että maailman talousennustajat alkoivat laskea talouden kasvuennusteitaan entistä heikommiksi viime syksyn mittaan. Kuin talousnäkymät olisivat nuukahtaneet 80 taalan barrelihinnan painosta.Tuskin sekään on sattumaa, että talousnäkymien heikkeneminen enteili öljyn kysynnän heikkenemistä ja että se puolestaan painoi hinnatkin viime syksyn jyrkkään laskuun.Syksyllä maailman öljylasku vaihteeksi keveni suhteellisen voimakkaasti. Mutta ei kuitenkaan niin voimakkaasti ja nopeasti, että talousnäkymät olisivat juurikaan kohentuneet ennen kuin barrelihinnat ampaisivat taas uuteen nousuun.Viime syksyn talousnäkymien heikkenemiseen vaikutti todennäköisesti yksi toinenkin talouden suuri taustamuuttuja kuin raakaöljyn aiempi kalleus. Se oli Yhdysvaltain keskuspankki Fed, joka oli vielä viime vuoden lopulla aikeissa jatkaa rahoitusolojen kiristämistä ties kuinka kauan.Tämän vuoden alussa Fed hieman yllättäen ilmoittikin lopettavansa korkojen nostot ja muunlaiset rahapolitiikan kiristykset. Se oli havahtunut samaan talouden heikkenemiseen, joka oli saanut raakaöljyn halpenemaan.Fedillä oli ainakin kaksi perustetta perua uudet rahapolitiikan kiristykset. Yksi oli suhdanteen heikkeneminen. Toinen oli inflaatio-odotusten heikkeneminen.Seuraava yllätyskäänne voi olla edessä, jos öljy vielä jatkaa kallistumistaan. Tästä voi herkästi tarttua nousupaineita muidenkin energiamuotojen hintoihin. Ja seuraavaksi nousupaineet voivat tarttua muidenkin kulutushyödykkeiden ja palveluiden hintoihin.Öljyn ja muiden energialähteiden hintojen muutoksilla on suhteellisen suuri merkitys Fedin seuraamien inflaatiomittareiden liikkeissä. Jos öljy jatkaa kallistumistaan, alkaa Fed ennen pitkää valpastua ja varautua yleisen inflaatiovauhdin kiihtymiseen.Tästä tuskin kovin pian päädytään samanlaiseen talouden sekasotkuun kuin surkean 1970-luvun niin sanottuina stagflaatiovuosina. Silloin taloutta vaivasi uudenlainen vitsaus, jossa yhdistyi talouskasvun heikkous ja inflaation kiihtyminen.Vähempikin riittää muuttamaan kuluttajan talousolot tukaliksi.Arkielämä muuttuu vaikeaksi, jos talouden laskusuhdanne heikentää työllisyyttä ja hintojen kohoaminen nostaa elämisen hintaa samaan aikaan, kun vielä korotkin uhkaavat kohota.Viimeksi juuri öljyn kallistuminen säikäytti euroalueen keskuspankin EKP:n yhteen vuosikausiin suurimmista munauksista. Se säikkyi inflaatiota ja nosti korkojaan kahdesti vuonna 2011, vaikka meneillään oli vuosikymmeniin ankarin talous- ja velkakriisi.