Pörssiuutiset

Somepalvelu Pinterest listautui pörssiin – hinnoittelu varovaista

San Franciscossa pääkonttoriaan pitävä yhtiö listautuu tänään pörssiin New Yorkissa. Merkintähinnaksi on ilmoitettu 19 dollaria osakkeelta. Tämä antaa koko yhtiön arvoksi hieman yli 10 miljardia dollaria.Markkinoilla hinnoittelua on luonnehdittu varovaiseksi, sillä tämä on 12 prosenttia alempi hinta kuin yhtiön viimeisimmässä osakemyynnissä rahoituskierroksella kaksi vuotta sitten, kertoo talouslehti Financial Times (FT). Tällöin yhtiön arvoksi laskettiin 12,3 miljardia dollaria.Varovaisuuteen voi vaikuttaa se, että maaliskuun lopussa listautuneen kyytipalvelu Lyftin osakkeen kurssi on ollut viime aikoina alamäessä. Osakkeen kurssi on laskenut 19 prosenttia sen jälkeen kun yhtiö listautui kaksi viikkoa sitten.Valokuvia välittävä Pinterest kertoo, että sillä on kuukausittain 250 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 60 prosentin kasvussa ja kiipesi 756 miljoonaan dollariin. Samaan aikaan nettotappio ylsi 63 miljoonaan dollariin, kertoo CNBC.Myös videokonferenssipalveluja tarjoava Zoom Video on listautumassa. Osakkeen kaupankäynti Nasdaqissa alkaa tänään. Voittoa tekevän Zoomin osake hinnoiteltiin 36 dollariin.