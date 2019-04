Pörssiuutiset

Sanoman yritysosto menee kilpailuviranomaisten jatkoselvittelyyn Hollannissa

Mediayhtiö Sanoma ilmoittaa, että sen viime joulukuussa julkistama yritysosto, jonka kohteena on hollantilainen oppimisratkaisujen tuottaja Iddink, on menossa kilpailuviranomaisten jatkoselvittelyyn.Hollannin kilpailuviranomainen on ilmoittanut, että se tekee jatkoarvion yritysoston vaikutuksista ennen lopullista päätöstä.Sanoman mukaan Iddink täydentää Sanoman nykyistä oppimisliiketoimintaa Hollannissa. Suunnitellun yrityskaupan jälkeen Iddink jatkaa toimintaansa erillisenä yhtiönä osana Sanoma Learningia.Sanoman mukaan kilpailuviranomaisen jatkoarvion tekeminen kestää maksimissaan 13 viikkoa, mutta kilpailuviranomainen voi pyytää lisäselvityksiä, jotka pidentävät käsittelyaikaa.Sanoma arvioi nyt yritysoston toteutuvan kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä, kun kaupan julkistuksen yhteydessä sen arvioitiin toteutuvan toisella tai kolmannella neljänneksellä.Taloussanomat on osa Sanomaa.