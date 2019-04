Pörssiuutiset

Tieto aloittaa laajat yt:t – vaikuttaa 210 työtehtävään Suomessa

Tieto julkisti helmikuun alussa uuden strategian, jonka kerrottiin keskittyvän innovoinnin vauhdittamiseen ja asiakaskeskeisyyden parantamiseen. Osana strategian toteutusta Tieto purkaa matriisirakenteensa ja siirtyy yksinkertaistettuun, verkostopohjaiseen ja ketterämpään toimintamalliin.Julkistaessaan uuden strategiansa Tieto arvioi toiminnan yksinkertaistamisen vaikuttavan noin 700 työtehtävään globaalisti ja saavan aikaan 30–35 miljoonan euron vuotuiset bruttosäästöt.Tähän liittyen Tieto on tänään aloittanut yhteistoimintaneuvottelut Suomessa. Suunniteltujen toimenpiteiden odotetaan kohdistuvan Suomessa arviolta 210:een työtehtävään, tiedotteessa sanotaan.Tieto aloittaa maakohtaiset prosessit myös Ruotsissa, jossa suunniteltujen toimenpiteiden arvioidaan johtavan 160:n työtehtävän vähennykseen ja Tsekin tasavallassa, jossa vähennystarve on arviolta 250 työtehtävää.Vähennystarve muissa Tiedon toimintamaissa on yhtiön mukaan yhteensä joitakin kymmeniä työtehtäviä. Kaikissa maissa osa henkilöstövähennyksistä tapahtuu myös luontaisesti esimerkiksi eläköitymisten kautta.Suomessa yt-neuvottelut koskevat konsernin tukitoimintoja ja kaikkia liiketoimintayksikköjä pois lukien Product Development Services- ja Industry Software -liiketoiminnat, ja ne kattavat Suomen kaikki toimipisteet. Suunnitellut vähennykset toteutetaan kuluvan vuoden loppuun mennessä.Tieto kertoo pyrkivänsä samalla vauhdittamaan design- ja dataosaamiseen perustuvaa innovointia sekä investoimaan uusiin teknologioihin ja kyvykkyyksiin. Strategiakauden aikana yhtiö aikoo rekrytoida uusia osaajia muun muassa data-analytiikan, tekoälyn, designin, asiakaskokemuksen, ohjelmistokehityksen ja pilviratkaisujen alueille.Tieto työllistää tällä hetkellä maailmanlaajuisesti noin 15 000, joista noin 3 700 on Suomessa, noin 2 900 Ruotsissa ja noin 2 700 Tsekissä.