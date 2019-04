Pörssiuutiset

Konecranesille 20 nosturin tilaus Yhdysvalloista

8.4. 13:18

Konepajakonserni Konecranes on saanut Yhdysvalloista 20 RTG-nosturin tilauksen Savannahin satamaan.

Tilaaja on Georgia Ports Authority, jolla on Savannahin satamassa yhteensä 178 Konecranesin RTG-nosturia. Tilauksen arvoa ei kerrota tiedotteessa.



Konecranes toimitti ensimmäiset RTG-nosturinsa Savannahin satamaan vuonna 1995. Savannahin satama on Pohjois-Amerikan suurin konttiterminaali.



Konecranes on kirjannut tilauksen vuoden ensimmäiselle neljännekselle.