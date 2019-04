Pörssiuutiset

Caverion ja Skanska valittu koulujen elinkaarihankkeeseen Ylivieskassa – nykyarvo 45 miljoonaa euroa 3.4. 12:02

Ylivieskan kaupunki on valinnut Kiinteistötekniikan palveluyhtiö Caverionin ja rakennusyhtiö Skanskan muodostaman yhteenliittymän toteuttamaan kahden koulun elinkaarihankkeen, kertoo Caverion tiedotteessaan.

Elinkaarihankkeen nykyarvo on kaikkiaan noin 45 miljoonaa euroa.



Hankkeeseen kuuluvat taanilan uusi yhtenäiskoulu ja Jokirannan koulu. Uusien koulurakennusten toteuttaminen käynnistyy loppukeväällä.



Jokirantaan rakennettava uusi yläkoulu korvaa vanhan koulurakennuksen, ja Taanilan koulu on täysin uusi. Koulut on määrä ottaa käyttöön syyslukukaudeksi 2021.



Caverionin mukaan kyseessä on suurin investointi kaupungin historiassa.